Il commento di Maurizio Sarri nel postpartita di Lazio-Marsiglia 0-0 di Europa League: "Come prestazione è un passo avanti, anche se ci dispiace per il risultato. Se Luis Alberto e Milinkovic-Savic possono coesistere? È difficile, prima o poi si potrà riproporre se la squadra riuscirà a trovare una fase difensiva più equilibrata.Cataldi? Un buon palleggiatore, un vertice basso adatto al mio gioco. Anche Lucas Leiva è un giocatore importante per fase difensiva, mentalità e personalità. Me li tengo entrambi, sperando che crescano ancora. Debacle 6-1 della Roma col Bodo Glimt? In Europa è difficile sempre,