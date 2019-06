Your browser does not support iframes.

Maurizio Sarri parlerà oggi per la prima volta da allenatore della Juventus. Il tecnico bianconero è atteso alle 11.00 nella sala Gianni e Umberto Agnelli, quella delle grandi occasioni. Poi, nel week-end volerà in Grecia per conoscere Cristiano Ronaldo e illustrargli il suo progetto tecnico. Gazzetta e Corriere dello Sport parlano del viaggio programmato dal nuovo tecnico della Juve mentre su Tuttosport ci sono in prima pagina i dettagli della trattativa per Rabiot, mai così vicina alla chiusura.



Nella gallery le prime dei giornali