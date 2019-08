Maurizio Sarri non sarà in panchina per le prime partite in campionato e in stagione della sua Juventus, che dovrà quindi rinviare il suo esordio assoluto fino a dopo la sosta per le Nazionali. Con tutta probabilità, quindi, il tecnico bianconero sarà in panchina per la prima volta il prossimo 15 settembre allo stadio Franchi contro la Fiorentina. L'esordio all'Allianz Stadium, invece, è rimandato al successivo 22 settembre contro il Verona.