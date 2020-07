Il suo operato è messo in discussione da tempo. Nonostante la conquista del nono titolo consecutivo sia alla portata di tre punti, Sarri è costantemente sotto la lente di ingrandimento. I motivi sono diversi, e spaziano dalla sua filosofia del bel calcio mai realmente espressa agli obiettivi lasciati per strada, come Coppa Italia e Supercoppa. Se da un lato si può registrare un'insoddisfazione per la Juventus osservata quest’anno, da una parte c’è un’attenuante che il tecnico toscano ha sottolineato nuovamente in conferenza stampa: gli infortuni. "Tutte le stagioni sono diverse, la Juve ha tanti infortunati da qualche anno ma è difficile trovare una causa comune, ci sono stati anche infortuni traumatici, Chiellini è tornato a correre ieri, Higuain ieri si è allenato a parte e oggi proviamo a rimetterlo in gruppo, De Sciglio dalla prossima settimana”.



QUANTI INFORTUNI - È difficile edificare qualsiasi costruzione senza disporre di materiali ed oggetti necessari. Per Sarri è andata più o meno così, trovandosi tra le mani una rosa che nel corso del tempo ha perso pezzi, alcuni anche molto importanti. Una su tutte l’assenza perenne di Chiellini, prima per la rottura del crociato, ora per un problema al polpaccio. Sempre in difesa Demiral è stato vittima della stessa sorte, tornato in gruppo solo qualche giorni fa. A centrocampo Ramsey non ha mai dato garanzie fisiche, mentre in attacco Higuain non è ancora al top della forma, lasciando ‘soli’ Cristiano Ronaldo e Dybala. Per gli infortuni a lunga gittata, – “Da qualche anno” come dice Sarri – c’è il fragile Douglas Costa, che alterna strappi e giocate sul campo a periodi in infermeria, come quello che ha appena intrapreso per una lesione all’adduttore. Idem con patate per Khedira (solo 685 minuti in campionato in questa stagione) e per De Sciglio (ancora meno, 470). Insomma, la famigerata lunga rosa della Juventus si è rivelata più corta che mai, tra infortuni, rendimenti sottotono e giocatori non all'altezza.