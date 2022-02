Non solo contro la Coppa Italia. Da parte di Maurizio Sarri sono arrivate critiche anche nei confronti dell'Europa League e del suo regolamento, alla vigilia del match della Lazio contro il Porto. Ecco le dichiarazioni dell'ex tecnico della Juve: "Sapete come la penso, il regolamento porterà tantissime partite fino ai supplementari, è discutibile. Il gol in trasferta poteva essere anacronistico, ma servirebbe un modo per non dilatare queste gare a 65/70 ore dalla successiva".