“Sarri, così non basta!”, “Urlo Lazio, Inter ribaltata”, questa l’apertura di Tuttosport, che spiega: “Dybala (che invita i tifosi a non fischiare) e Cuadrado firmano la vittoria, ma la Juve anche contro il Brescia in 10 conferma di essere lenta e in ritardo di condizione. Pjanic ko, Chiellini in campo nel finale”. Poi, sulla vittoria della Lazio: “Inzaghi secondo, Conte scivola a meno 3 dalla Juve”.



Il Corriere dello Sport dedica l’apertura alla Lazio: “Santa Lazio!”, “Milinkovic divino, firma il sorpasso all’Inter. Solo la Juve davanti a Inzaghi”.



