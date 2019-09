Non si placano le polemiche per le parole di: "Tra giocare ora alle 15 a Firenze o alle 20.45 c’è una differenza notevole, la situazione era difficilissima, non siamo stati in grado di palleggiare in modo pulito”. Al tecnico bianconero ha risposto Antonio Conte dando di fatto il via a Inter-Juve che sul campo si giocherà solo il 6 ottobre. A quasi due giorni di distanza dalle parole di Sarri, però, le polemiche non si placano. Ad attaccare l'allenatore della Juve sono stati due ex calciatori: Antonio Cassano e Christian Vieri.​“La Juve può vincere il campionato già a novembre, è la favorita, eppure hanno già iniziato a trovare alibi inutili. Puoi giocare alle 15, alle 17, alle 18, non cambia assolutamente nulla”, le parole dell'ex attaccante di Inter, Milan e Real Madrid (tra le altre) a Tiki Taka. Molto duro anche l'ex bianconero Vieri ​"Non mi piacciono gli allenatori che stanno sempre a lamentarsi come ha fatto Sarri. Se devi giocare alle 15, giochi alle 15. Forse non ha vistoche giocava alle 15 anche la Fiorentina e ha giocato molto meglio della Juve". Insomma, è già Sarri contro tutti. Il tecnico bianconero è rientrato da appena una partita ma sente già il rumore dei nemici. In campo e fuori...