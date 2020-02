Your browser does not support iframes.

E' il giorno di Spal-Juventus. Un match cruciale per la lotta scudetto al Paolo Mazza di Ferrara dove i bianconeri non hanno mai vinto negli ultimi due anni. Un campo stregato che la squadra di Sarri dovrà cercare di sfatare per continuare la lotta scudetto e staccare momentaneamente Lazio e Inter. "Juve ti serve una Spal-lata", scrive Tuttosport in prima pagina con un gioco di parole mentre Il Corriere dello Sport torna sulle parole di Sarri in conferenza e esce con "Sarri contro il sarrismo".



