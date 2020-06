2







di Mattia Pintus

Un tifoso imparziale, di fronte alla possibilità di una finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter o Juventus e Napoli, forse, non avrebbe saputo scegliere. Entrambe le sfide, infatti, hanno un retrogusto storico particolare, arricchito anche dagli episodi degli ultimi anni, che coinvolgono molti ex: da Antonio Conte e Giuseppe Marotta, ora all'Inter, ma prima in bianconero, sino a Maurizio Sarri, ex azzurro che a Torino sta cercando di vincere il suo primo titolo da professionista in Italia. Insomma, sarebbero stati due film differenti, ma comunque ben scritti. Alla fine, ieri sera, ha vinto il Napoli e, con buona pace di Sarri, saranno proprio i partenopei a sfidare la Juventus mercoledì sera, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.



In palio però, non ci sono i soli sentimenti. Infatti, ci si gioca il primo titolo di stagione e giustamente, quando la posta in palio sale, si devono abbandonare i sentimentalismi. Quali? Quelli che lo stesso Sarri ha magistralmente - e onestamente - spiegato dopo l'ultimo incrocio tra le due squadre, al San Paolo, dopo la sconfitta juventina per 2 a 1. "Napoli? Non mi dà più fastidio, contento per i ragazzi a cui resto affezionato. Se devi perdere, almeno sono contenti i ragazzi. Gli devo tanto, se gli tolgo problemi sono contento. Preferivo avessero iniziato da settimana prossima" disse lo scorso gennaio, cercando di dribblare le domande dei giornalisti, ma, allo stesso tempo, facendo infervorare i tifosi.



Gli stessi che, ad oggi, guardano con certa preoccupazione alla gara di mercoledì. Già, perché il legame che intercorre tra il tecnico toscano e Napoli è forte, ben più del fatto che Sarri nel capoluogo campano ci sia addirittura nato. E' un legame figlio di uno spogliatoio che si è "trovato" alla perfezione, nel triennio passato insieme sotto il Vesuvio. Ma è anche un legame figlio del passato, ormai. Un passato toccato con mano a gennaio, quando la Juventus ha giocato una delle peggiori partite in stagione: un errore da non ripetere, se non altro perché non ci saranno possibilità di replica. Perché non esisteranno tante scuse, al di fuori del campo, qualora la Juventus dovesse floppare in Coppa Italia.



Non esisteranno nemmeno per Sarri. Il suo "bonus" in favore degli ex se l'è già giocato. Lo saprà sicuramente da solo, ora che assapora il fascino di una vittoria nel proprio paese. Non c'è spazio per altre emozioni, che non riguardano la partita ovviamente. Servirà una Juve compatta, coesa, focalizzata sul successo: a partire dal proprio allenatore.