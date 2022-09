Maurizio, a Sky Sport, conferma le lamentele sull'arbitraggio: "Le partite sono sempre difficili. Le squadre straniere hanno spesso una mentalità diversa dalla nostra: all'estero non mollano, negli ultimi venti minuti non avremmo dovuto scherzare ma i primi 60 minuti sono stati giocati davvero molto bene. Mi dispiace per quel che è successo nel finale, quando si fanno queste cose in Europa si va incontro a rischi enormi. Se mi è passata la rabbia? No. Ho detto quello che pensavo e lo penso ancora. Ero abbastanza lucido seppur deluso per il risultato della partita".