La Juventus di Maurizio Sarri affronta stasera la Roma di Paulo Fonseca, in un match che vedrà contro due dei tecnici più "avanguardisti" del panorama europeo. La stima reciproca tra i due allenatori, confermata ieri in conferenza stampa, pone l'accento sulle somiglianze non solo nelle idee, ma anche nell'approccio a questa stagione di Serie A. Gli "integralisti" come li chiama La Gazzetta dello Sport, hanno cambiato in corsa i propri diktat, con Sarri che si è adeguato prima agli uomini e poi al gioco (sostituendo persino l'insostituibile Ronaldo) e Fonseca che si è dovuto adattare al calcio italiano dopo un avvio ultra offensivo: contro la Juve stasera, infatti, sta addirittura meditando una difesa a tre.