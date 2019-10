C'è sempre una prima volta. E che prima volta. Antonio Conte contro Maurizio Sarri è un debutto che porta acquolina e soprattutto racconta emozioni. I due non si sono mai affrontati in gare ufficiali: in amichevole è successo a Nanchino, il 24 luglio, durante la Champions Cup. Finì 1-1 al termine dei tempi regolamentari. In passato, i due allenatori si sono incrociati però un paio di volte: la prima nel 2006-07 quando il presidente Mancini li scelse per guidare - chiaramente a fasi alterne - il suo Arezzo (a proposito: leggi qui l'intervista rilasciata a IlBianconero.com). Storia più o meno simile al Chelsea: Conte l'ha guidata tra il 2016 e il 2018; Sarri nella scorsa stagione.