Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky Sport, commenta la vittoria ottenuta contro la Spal.



SPAL E MATUIDI - ​"Qualche difficoltà a trovare il giusto ritmo all'inizio perché loro si chiudevano bene. L'inizio è sempre difficile, poi conclusione buona e ottimo secondo tempo. Creato molto e concesso poco. Sono contento della prestazione di Matuidi in questo ruolo inedito, ma anche degli ingressi dalla panchina. Di grande livello e determinazione. Importante'.



EMRE CAN - "Importante come sia entrato, con quella determinazione. Sono contento del suo ingresso".



RITMO - "Nella prima parte abbiamo avuto difficoltà a prendere i loro difensori, ci costringevano a rincorrere e diventava difficile riconquistare palla in avanti. Nel secondo tempo è andata meglio ed è stato più facile. Il ritmo? Mi riferivo alla palla, all'inizio c'era poco movimento senza palla. Nella ripresa c'erano più spazi e si andava più velocemente". PJANIC - "A fine partita gli ho detto che gli mancavano ancora 25 tocchi per la promessa... Sta crescendo molto, non solo nei palloni che tocca, ma anche in quelli che verticalizza. I gol? Ce l'ha per natura".



DYBALA - "Differenza tra . gara col Verona e Brescia. Non facemmo bene con l'Hellas, a Brescia è stato diverso, con personalità e qualità di palleggio, e con occasioni.Giocatore importante, ci dà qualità e soluzioni. Anche Cristiano ha fatto una partita vivace, con tre o quattro palle gol. Abbiamo attaccanti vivi, sono tre perché c'è pure Higuain che sta bene. Penso che chiunque scegli dei tre, la risposta è positiva. Determinante".



INTER - "Sinceramente non so dell'Inter... ancora non l'ho vista. Stiamo giocando spesso e ci concentriamo molto sulle squadre avversarie. Faremo lo stesso stasera, vedremo qualche partita del Leverkusen e andiamo a cena. Mi faresti parlare senza cognizione di causa. Non avevo dubbi che facessero benissimo, data la levatura dei giocatori e dell'allenatore. Campionato più difficile e combattuto".