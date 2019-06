Maurizio Sarri e Antonio Conte sono già sul ring.. Da una parte l'ex allenatore bianconero che ha ufficializzato da pochi giorni il suo approdo all'Inter, dall'altra Sarri che in queste ore si avvicina sempre di più alla Juventus tanto che in queste ore potrebbe incontrare proprio il club bianconero a Milano per disegnare la sua Juventus. La Gazzetta dello Sport conferma le anticipazioni de Ilbianconero.com : da oggi ogni giorno è buono per la firma.