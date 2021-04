Dopo l'esonero di Josè Mourinho il Tottenham ha messo gli occhi su Maurizio Sarri. La dirigenza degli Spurs ha già avuto un contatto con l'agente dell'allenatore Fali Ramadani. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo il quale per l'ex juventino non è da escludere neanche la pista Roma, che tra i club di Serie A è quello in pole position per Sarri. Il Tottenham però è la società più convinta a puntare sull'allenatore toscano e presto potrebbe arrivare l'affondo. Intanto nei prossimi giorni la Juve pagherà la penale di 2,5 milioni di euro risolvendo con un anno d'anticipo il contratto che lo lega ancora ai bianconeri.