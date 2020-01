Una prima decisione è stata presa. Sarri, verso la Fiorentina, ha già scelto di mettere da parte il tridente pesante e di conseguenza di scongelare il trequartista. A raccontarlo è Repubblica: per il quotidiano, i bianconeri ritroveranno dal primo minuto Aaron Ramsey. Chi, a fargli posto? Molto probabilmente Gonzalo Higuain. Dybala e Ronaldo sembrano intoccabili.



ALTERNATIVA - Non solo: occhio a Douglas Costa, a quanto può dare a questa squadra in termini di dinamismo. Il brasiliano era il punto cardine dell'idea primordiale di Juventus firmata Sarri. Infortuni e situazioni l'hanno messo momentaneamente da parte: ma ora sta tornando, e sembra stare molto meglio. Nel caso, sarebbe Dybala a dargli spazio. Meno tre: staremo a vedere.