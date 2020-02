La Juventus non sta vivendo un momento facile, sopratutto dopo la sconfitta con il Verona. Da lì è seguita questa famosa cena, che è stata l'occasione giusta per confrontarsi, anche se programmata già da tempo. In casa Juve però esiste una regola indiscutibile: non si esonera nessuno durante la stagione e si giudica alla fine della stagione in base ai risultati prodotti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sostanzialmente, il concetto è che Sarri non è in discussione in questa stagione e la società lo aiuterà come da sua richiesta. Chiaro però che ci si attende un cambio di passo anche di qualche big che in questo periodo sta rendendo decisamente meno del previsto. Per Sarri c'è in gioco, invece, la conferma per la prossima stagione.