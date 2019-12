Da fine ottobre sembra essere iniziato un altro percorso, per Adrien Rabiot. E dal Genoa alla Sampdoria sembra essere una strada tracciata dal destino. Sì, perché il nuovo Adrien è partito il 31 con i rossobù: progressioni e testa fissa sull'obiettivo. Quella gara finì con un'espulsione, ma le sensazioni lasciate furono assolutamente positive. Sarri non ha dubbi, verso la Sampdoria. Toccherà nuovamente a Rabiot, anche per una questione di assenze (Bentancur out per squalifica, Matuidi potrebbe riposare), ma soprattutto per un discorso di prospettive: il tecnico sa che il francese ha bisogno di tempo e di minuti in campo per vincere timori e preoccupazioni.