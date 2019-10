Ricomincerà quest'oggi ad allenarsi, Gonzalo Higuain. Mentre il gruppo 'superstite' della pausa nazionali ha intrapreso la strada verso il Bologna nella giornata di ieri, per il Pipita c'è stato un supplemento di ferie. Il motivo? Personali, sia chiaro. Gonzalo ha chiesto un permesso al suo allenatore, che volentieri gliel'ha concesso. Del resto, dopo quest'inizio spumeggiante della stagione del Pipita, i sorrisi e la tranquillità non mancano assolutamente. E allora, ecco il Pipa, più riposato e ancor più voglioso di diventare l'arma in più di questa Juventus. Contro i rossoblù dovrebbe toccare a lui al centro dell'attacco. Ancora.