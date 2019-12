Domani sera contro la Sampdoria Maurizio Sarri, allenatore della Juve, potrebbe centrare la 100esima vittoria in Serie A. Come ricordato da Opta, qualora il successo arrivasse domani, sarebbe nella sua partita numero 169. Tra gli allenatori che hanno esordito nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima delle 185 (Carlo Ancelotti).