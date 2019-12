Maurizio SarriIl club toscano ha postato una foto del tecnico bianconero risalente ad alcuni anni fa. "U​n amarcord tutto rossoverde - scrive il club neroverde su Instagram -Riconoscete questo giocatore? Indizio: nel Grassina non ha solo giocato, ma anche allenato e come allenatore ha avuto giusto un pizzico di successo...". La Juve spera che lo stesso successo ottenuto da Sarri specialmente nell'ultimo anno al Chelsea possa ripetersi anche in bianconero.