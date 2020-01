Maurizio, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria col Parma."Avevamo fatto anche le due, tre partite prima della Supercoppa. Campionato? Quasi la stessa storia, non mi chiedere i motivi ma contro la Lazio le abbiamo sbagliate. Forte, ma ci abbiamo messo del nostro. Due parentesi perché la squadra è in crescita, partita meno pulita del solito quella di stasera. Responsabilità di non averla chiusa, potevamo farla anche dopo il 2-1. Come succede puoi avere problemi e andare in difficoltà. Parma squadra in salute, fisica, in certe situazioni è pericolosa"."Gli stessi cambi? Se sono valutazioni parziali, non lo so. So che ne ho cambiati 7. Non m'interessa, vedo chi è uscito stanco da mercoledì e non da domenica. Cambiato molto, volevo dare messaggio alla squadra, chiuderla velocemente ma non l'abbiamo fatto. Douglas Costa per riequilibrarsi un po'"."L'unico problema è che gioca a destra, nel rombo può giocare perché ha grandi qualità fisiche"."All'Arsenal faceva il trequartista tranquillamente. Ha avuto infortuni come Rabiot, vengono da un altro mondo. Mi sembrano però in crescita"."Basta un po' di passività in meno, se vedi quando parte la palla abbiamo tutti i giocatori fermi con la postura del corpo e mentalmente. Eravamo in grande crescita sulle palle ferme, stasera ci abbiamo ripreso un gol contro una squadra specialista. Consapevoli e allertati? Sensazione è di passività"."In cosa dobbiamo crescere? Quello è un discorso anche di caratteristiche, sicuramente bisogna crescere di intensità mentale. Si può fare. Nella gestione di certi momenti, si può crescere. Queste gestioni nel finale non mi piacciono molto, se dobbiamo palleggiare facciamo al limite dell'area avversaria. Preferisco prendere un gol piuttosto che soffrire nell'area di rigore. Il messaggio era di chiuderla, altrimenti è pura sofferenza"."Cosa pensa un allenatore? Il pensiero è che hai dentro un fuoriclasse che a volte ti crea una piccola problematica ma che te ne risolve 100. L'organizzazione deve girare attorno a lui"."Ma io paura nella vita ce n'ho di altre cose, per le cose più serie. Anche la preoccupazione... stiamo parlando di sport, sappiamo di avere due avversarie fortissime, una in un momento strepitoso che si spera duri poco".