Maurizio Sarri festeggia oggi 61 anni, primo compleanno sulla panchina della Juventus. L'allenatore però, non vuole che la squadra perda la concentrazione perché domenica c'è una partita importante all'Olimpico contro la Roma, nella quale servirà la vittoria per poi sperare in un passo falso dell'Inter e conquistarsi in solitaria la testa della classifica.