Stamattina Maurizio Sarri avrà aperto gli occhi e... non sarà cambiato niente. Perché domenica c'è la Roma, all'Olimpico ci si giocano tre punti che possono significare il primo posto da soli in classifica. Eppure... Eppure oggi è il compleanno dell'allenatore della Juve: tanti auguri mister! 61 anni e dimostrarne almeno 20 in meno quando in panchina strilla e si sbraccia quando non è contento di qualche suo giocatore.



TATTICA E SPETTACOLO - 61 anni di cui la metà vissuti nel calcio. Quel pallone sempre in testa, da quando faceva i conti in banca. Il calcio che ama, quello che fa divertire il pubblico e che a tratti sta facendo vedere anche sulla panchina della Juve. A proposito: è il primo compleanno in bianconero, l'ennesimo su un campo di calcio. Tanti auguri a chi decide di schierare Ronaldo, Dybala e Higuain tutti insieme per regalare spettacolo ma non in tutte le partite, per non sbilanciarsi. Auguri a chi studia ogni partita nel minimo dettaglio trovando sempre nuovi schemi nei calcio piazzati. Buon compleanno a chi il turnover proprio non gli va giù ma con una rosa come quella della Juve fa rotazioni studiate a tavolino che tengono alta l'attenzione di (quasi) tutti i giocatori. Auguri al maestro della tattica, a chi ha saputo rigenerare Matuidi trasformandolo da esubero a giocatore fondamentale. A chi ha accettato la Juve nonostante il passato a Napoli. Tanti auguri mister Sarri!