Sarri come Allegri. Il campo è sempre stato il suo migliore amico, ma ora tutto può cambiare. Dopo l'esonero dell'agosto scorso, Sarri si è goduto qualche settimana di riposo e, come rivelato da Gazzetta, ha approfittato di queste settimane per un piccolo intervento alla bocca a suo tempo rinviato. E in futuro? C'è la possibilità che trascorra l’intero anno sabbatico come fece Allegri. Ramadani potrebbe sottoporgli qualche proposta dall’estero: a quel punto il contratto si risolverebbe in automatico, ma salire in corsa non è la specialità della casa. E ci sono altri aspetti che gli mettono inquietudine.