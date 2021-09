, ai microfoni di DAZN, parla di alcuni problemi riscontrati dalla sua squadra. Come faceva alla Juventus. ​"Abbiamo fatto una partita contraria rispetto a quello che proviamo per tutta la settimana. Ci siamo messi ad aspettare l'avversario nella nostra metà campo, questo per me è fonte di delusione. Poi però bisogna essere lucidi, capire che gli sto chiedendo cose a cui non erano abituati, per cui certe partite possono venir fuori", le sue parole.