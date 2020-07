citò. Sembra un crossover ma è tutto vero: il tecnico bianconero ha parlato anche di chi sembrava in pole per sostituirlo, stando a tutte quelle voci social della scorsa estate. Perché l'ha fatto? Per definire l'Atalanta, che nessuno ha spiegato meglio del signor Pep. "Una fase importante della stagione, l'Atalanta in questo momento va considerata una realtà, sta facendo benissimo e ha numeri grandissimo livello durante la stagione, soprattutto in trasferta. Avversario difficilissimo, da ormai da diverso tempo è difficilissimo per tutti. La più bella definizione è di Guardiola: è come andare dal dentista. Bellissimo, ma il male lo senti", le parole in conferenza stampa di Sarri.