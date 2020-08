5









La Juve corre verso il momento decisivo della stagione. Oramai ci siamo, manca sempre meno: venerdì sera, all’Allianz Stadium, contro il Lione ci si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Champions League, alla Final 8 di Lisbona.



Le ultime settimane in casa bianconera non sono state facili, tra partite perse e piccoli scossoni interni, tra tutti le tante polemiche proprio su Sarri. Che allora studia cinque mosse per compattare il gruppo in vista del ritorno della Champions League e della sfida col Lione. Eccole nella nostra gallery!