Maurizio Sarri parla in conferenza stampa dopo la vittoria della Juve sul Brescia. Occhio a cosa risponde su Rabiot: "Ha fatto abbastanza bene soprattutto considerando il fatto che il ragazzo non giocava partite con i tre punti in palio da tantissimo tempo. Ha tante potenzialità, può fare ancora meglio. Ci accontentiamo di quello che ha fatto stasera ma in futuro pretenderemo qualcosa in più da lui perché siamo certi che ce lo può dare".