"Siamo nei tempi previsti dopo l'intervento. Giorgio inizia ad alternare lavori collettivi e individuali. Averlo in gruppo è già tanta roba per noi, per quanto riguarda le gare ufficiali bisogna andare avanti giorno per giorno e ascoltare molto lui. Le sensazioni individuali sono più importanti di quelle dei medici. Lui è clinicamente guarito, ora contano solo le sue sensazioni". Queste le parole di Maurizio Sarri su Chiellini, durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Hellas Verona



IL RIENTRO – Come ha detto il tecnico toscano, il difensore è clinicamente guarito dopo la rottura del legamento crociato rimediato a fine agosto. In settimana è anche tornato a lavorare in gruppo, è determinato ad accelerare per il suo rientro anche in campo. Chiellini ha messo nel mirino la super sfida del primo marzo contro l’Inter, dove non vuole fare da comparsa. Il capitano bianconero vuole tornare protagonista, in un mese cruciale per il cammino della Juventus: sfida scudetto contro i nerazzurri, semifinale di Coppa Italia contro il Milan e ottavi di finale di Champions contro il Lione. Sarri avrà bisogno del suo condottiero.