"Tre cambi? Lì ho fatto una cazzata. Con le cinque sostituzioni mi sono fatto prendere la mano, quando cambi tre giocatori in un colpo solo rischi di squilibrare la squadra, alla fine rischi di pagare ed è stato un momento in cui abbiamo perso di mano la partita". Sarri si prende le colpe, ma non basta. Anzi. Con l'ammissione del suo errore, infatti, il tecnico bianconero è diventato ancor più il bersaglio dei tifosi, già poco contenti per la mancata vittoria contro il Milan. Lo 0-0 ha portato comunque la Juventus in finale di Coppa Italia, al ritorno del calcio giocato dopo tre mesi di stop. La prestazione, per uno spezzone della partita, c'è stata (per ammissione di Sarri, i primi 30' sono stati i migliori della stagione) ma poi la Juve si è accontentata, subendo poco o nulla ma non soddisfacendo i suoi tifosi. Risultato sì, il resto no, questo il pensiero dei più. E sulla graticola ci va sempre Maurizio Sarri, anche dopo tre mesi di inattività, anche dopo aver ammesso la sua colpa...​ Tutte le reazioni: attacchi e difese nella nostra gallery: clicca o scorri verso il basso!