Dries Mertens sarà un altro giocatore su cui si scontreranno Inter e Juve. È quanto riporta Sportmediaset, secondo cui il tecnico bianconero Maurizio Sarri avrebbe espressamente richiesto l’acquisto dell’attaccante belga, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. In pole rimangono i nerazzurri, che stanno facendo leva sullo stallo nella questione rinnovo con il club partenopeo e avrebbero pronta una ricca proposta biennale da sottoporre a Mertens. In questo scenario, la Juve si è inserita su richiesta di Sarri, che vorrebbe con sé uno dei suoi ex fedelissimi ai tempi del Napoli.