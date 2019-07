Allarme, se di allarme si poteva trattare, praticamente rientrato. Mauriziorisponde alle prime congetture su probabili problemi di fondo con. Un sorriso, un tocco d'occhiali e la spiegazione. Candida e perciò vera. "Litigio? Eravamo d’accordo per fargli fare 60’. Ronaldo mi ha chiesto quanto aveva prima uscire, gli ho detto 5-6 minuti e al momento del cambio gli ho solo chiesto come stesse". Insomma, niente su cui ricamare. Ma tanto da capire dal punto di vista tattico: "Con l'Inter non si cambia. Lo utilizzeremo principalmente come attaccante di sinistra, sapendo che ama accentrarsi. Lui deve fare la differenza".