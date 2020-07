"Ramsey è sempre un’opzione, ci dà palleggio e soluzioni offensive anche come centrocampista. Lui è il centrocampista più di inserimento che abbiamo, che potenzialmente ha più gol addosso”. Queste sono parole di elogio di Maurizio Sarri nei confronti di Aaron Ramsey, ritenuto il centrocampista con più gol in canna. E non solo potenzialmente, perché il bilancio del gallese recita 4 reti all’attivo tra tutte le competizioni, il più prolifico della mediana bianconera. E dunque, cosa ferma Sarri ad impiegarlo con regolarità? I soliti, maledetti infortuni, che il tecnico toscano ha evidenziato in conferenza stampa: “È sempre un’opzione, anche se viene da un periodo complicato”. Ecco perché ha racimolato solo 58 minuti in Serie A nell’era post-covid, penalizzato alla ripresa degli allenamenti da fastidi muscolari.



MEZZALA DI INCURSIONE - Non solo i ripetuti acciacchi fisici, che storicamente hanno condizionato la continuità della sua carriera, ma anche la pausa forzata dall’altrettanto maledetto coronavirus. Prima della pandemia, Sarri avevo risolto il rebus tattico che imprigionava le qualità di Ramsey, dimostratosi abile incursore una volta schierato con regolarità da mezzala. Nelle tre partite prima dello stop da titolare (Brescia, Spal, Inter), ha segnato due gol e un assist, decidendo assieme al suo compagno Dybala il derby d’Italia. Prove di qualità, che hanno convinto tutti.



APPORTO IN GOL – A causa di una condizione fisica tutt’altro che eccellente, l’ex Arsenal non ha dato continuità a quanto dimostrato in precedenza, costringendo Sarri a schierare titolare Rabiot, che non sta sfigurando, ma il gallese darebbe un apporto diverso, più adatto alle esigenze dell'allenatore. Perché il tecnico toscano predilige centrocampisti alla Ramsey, imprevedibili negli inserimenti che spesso trasforma in gol, e le parole di elogio non sono solo di circostanza, ma di chi ha la certezza di avere un patrimonio prezioso tra le mani. Peccato, però, che ci sono gli infortuni, che condizionano le scelte di Sarri e minano ancora la carriera e l’estro di Ramsey.