Maurizio Sarri chiama Miralem Pjanic. Nell’intervista concessa oggi dal tecnico della Juve a Sky Sport ha trovato spazio anche una lunga riflessione sul centrocampista bosniaco, immerso in alcune difficoltà tra voci di mercato e un rendimento, fin quando si è giocato, fatto di troppi alti e bassi.



Sarri è stato chiaro, stimolando Pjanic a una reazione. Il bosniaco è ancora importante per la Juve, per inseguire tutti gli obiettivi, dalla Coppa Italia alla Champions, passando per lo scudetto, serve la miglior versione di Miralem. “Pjanic l'ho trovato molto meglio di quando abbiamo interrotto la stagione. Ci ho parlato - ha detto Sarri - perché è un giocatore straordinario e non può permettersi di avere 4-5 partite sotto standard come aveva fatto ultimamente. Ha pagato un disagio mentale, è andato in difficoltà dopo un paio di partite sbagliate ma si deve convincere che è un grande giocatore. Si può sbagliare, ma dopo si rialza la testa e non si perde fiducia nei propri mezzi. E' d'accordo con me, l'ho visto molto bene”. Tante parole, tutte volte a motivare il ragazzo, che ha vissuto momenti difficili, per l’immediato. Bentancur ha scalato posizioni, ma il ‘vero’ Pjanic è ancora necessario alla Juve. Nessun accenno, invece, al mercato. Un silenzio che può essere interpretato come un segnale: il bosniaco è sacrificabile per la Juve, serve però trovare la giusta formula. Con il Barcellona bisogna convincere Arthur, altrimenti proseguiranno i contatti con Chelsea e PSG, che pure seguono e apprezzano Miralem. Che però, da qui a fine stagione, deve tornare quello vero. Per Sarri e per la Juve.