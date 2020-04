La grana Higuain, qualsiasi sarà il suo esito, spinge ancor di più la Juventus a ragione in ottica futura, marcando come esigenza per la prossima stagione quella di regalare a Sarri il nuovo numero 9, maglia che è stata lasciata libera la scorsa estate. I nomi si rincorrono, Paratici lavora su più tavoli, molti dei quali condivisi con l’Inter. Innanzitutto per l’operazione che coinvolge Icardi, obiettivo numero uno per il reparto offensivo, ma nelle ultime ore è emerso l’interesse per un ex fedelissimo del tecnico bianconero, Dries Mertens. Stando a quanto riporta Sportmediaset, Sarri avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza l’acquisto dell’attaccante del Napoli con il quale è legato da un grande rapporto.



IL PUNTO SUL CONTRATTO - Come l’Inter, anche la Juventus vorrebbe approfittare della situazione che il belga sta vivendo all’ombra del Vesuvio. Riavvolgendo il nastro, l’1 marzo è andato in scena l’incontro tra Mertens e il presidente De Laurentiis per trattare il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno. Si erano create basi solide per prolungare il matrimonio, ma l’esplosione dell’emergenza coronavirus ha raffreddato le parti, allontanandole. L’ex PSV Eindhoven si sta guardando in torno, nonostante l’età (32 anni) resta un colpo a parametro zero appetibile, tanto che l’Inter, approfittando di questo stallo, avrebbe già pronta una ricca proposta di contratto biennale.



SARRI AGO DELLA BILANCIA – In questo scenario si sarebbe intromesso con insistenza Maurizio Sarri, l’allenatore che ai tempi del Napoli inventò Mertens come falso nueve, mettendolo nella condizioni di segnare una valanga di gol, ben 34 nella stagione 2016/17, di cui 28 in campionato. Un connubio quasi romantico che Sarri vorrebbe vedere ricreato. La richiesta a gran voce alla dirigenza ha un chiaro significato, avere a disposizioni giocatori fedeli che già conosce (in questa direzione l’accostamento di Milik), pronti subito all’uso nei suoi maniacali meccanismi di gioco.



MA… - C’è un particolare da non trascurare. Mertens ama Napoli, Napoli ama Mertens tanto da averlo soprannominato ‘Ciro’. Ripetere quanto fatto da Higuain qualche anno fa può rappresentare un ostacolo. Ma non è da escludere che una chiamata giusta, quella di Sarri, possa smuovere qualcosa nei pensieri del piccoletto belga.