Il centrocampista del Chelsea N'Golo Kante è uno dei nomi accostati alla Juve per la prossima stagione. Pallino di Maurizio Sarri e Fabio Paratici, il campione del Mondo francese sarebbe un obiettivo anche di Real Madrid e Barcellona ma secondo quanto riporta Goal.com ​l'ex Leicester ha fatto sapere di voler rimanere ai Blues. Porta chiusa quindi anche per le Merengues e i catalni, che secondo la stampa spagnola stavano pensando di fare un tentativo per il francese.