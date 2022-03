Sarri e Buffon, in qualche modo di nuovo uniti dopo l'esperienza alla Juventus. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, il tecnico avrebbe chiamato il portiere per chiedere un parere su un giovane in fase di esplosione: si tratta del portiere classe 2000 Marco Carnesecchi. Il giocatore, tra le altre, è seguito proprio anche dalla Vecchia Signora.