Uno dei dubbi che Maurizio Sarri deve ancora sciogliere in vista della sfida di questo pomeriggio della Juve contro il Cagliari riguarda l'attaccante. E' sfida aperta per affiancare Cristiano Ronaldo tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport parte leggermente avanti la Joya, ma le quotazioni di Gonzalo sono in risalita. Il tridente dovrebbe poi essere completato da Ramsey, che fungerà da trequartista.