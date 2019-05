di Lorenzo Bettoni

Maurizio Sarri resta in pole position per la panchina della Juventus anche in virtù dell'accordo verbale tra il tecnico ex Napoli ed il club bianconero. Un accordo che risale a circa 10 giorni fa, quando la posizione dell'allenatore del Chelsea era a dir poco traballante. Gli inglesi, infatti, avevano deciso di lasciar partire Sarri con Frank Lampard già pronto alla sua successione. Una decisione, quella dei Blues, dettata dal cattivo rapporto con parte dello spogliatoio (in primis con il capitano in pectore Gary Cahill) e dallo scarso sostegno da parte dei tifosi. Nel frattempo, però, Sarri ha centrato tutti gli obiettivi stagionali. E' arrivato terzo (e quindi in Champions) in Premier League ed ha vinto l'Europa League. Carta canta, come si dice in questi casi, e anche per questo la posizione del Chelsea sul tecnico italiano è cambiata.



NUOVO INCONTRO - Oggi la "Zarina", Marina Granovskaia, ha incontrato l'intermediario Fali Ramadani che di fatto sta tessendo le fila della trattativa. Un incontro interlocutorio al quale saguirà, domani, un nuovo faccia a faccia, questa volta con il diretto interessato, Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Napoli sa che la sua posizione è stata in bilico fino a pochi giorni e ragionerà anche basandosi sul contratto in essere che è di un solo anno in più, con opzione per il terzo. Una situazione che lo rende vulnerabile in vista del futuro. Il Chelsea lo aveva messo alla porta meno di due settimane fa ma ora i Blues non vorrebbero più liberarlo. Un cambio di rotta che a Sarri non è piaciuto, anche per questo c'è ancora da discutere con la società inglese che fa filtrare la volontà di non liberare più l'allenatore a meno che non venga pagata la famosa clausola da 5 milioni di sterline (circa 6 milioni di euro). In pratica Sarri può anche lasciare il Chelsea ma deve essere una sua decisione, così da permettere al club di incassare i soldi della sua uscita. Domani un nuovo incontro, probabilmente l'ultimo, tra Sarri e i Blues. Solo dopo si capirà che strada prenderanno entrambi e quale strada potrebbe prendere la Juve per il post-Allegri.



