Maurizio Sarri sta trattando con la Lazio, con un contratto biennale da 3 milioni di euro a stagione di stipendio, più bonus, con opzione per il terzo anno. Una situazione che è così da ieri, quando il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare e l'agente dell'allenatore toscano Fali Ramadani sono usciti da Villa San Sebastiano. E ancora non si è evoluta. Come racconta Calciomercato.com Sarri, da poco liberatosi definitivamente dalla Juventus, dovrebbe firmare a brevissimo, ma ancora non l'ha fatto e negli ambienti biancocelesti sta salendo un po' di ansia.