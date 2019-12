Tutti contenti del nuovo tridente della Juve. Quasi tutti. Perché con Ronaldo, Higuain e Dybala lì davanti, Federico Bernardeschi rischia di vedere poco il campo. Non solo: nella conferenza post partita dopo la vittoria con l'Udinese, Maurizio Sarri ha evidenziato alcuni difetti dell'ex Fiorentina: "Quando un giocatore fa il terzo tocco se potessi andrei via, un po' è frutto dell'abitudine ed un po' gli manca un pizzico di visione. Tridente? Non dipende dalla forza dell'avversario - ha detto in conferenza stampa - ma dalle caratteristiche, il Liverpool ad esempio va direttamente sull'attaccante". Qualcosa da migliorare c'è, Berna ci lavorerà per provare a riprendersi il posto da titolare.