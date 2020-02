Tre punti importanti quelli guadagnati nella Juventus nella sfida di ieri contro il Brescia, che permettono ai bianconeri di piazzarsi soli al primo posto in classifica. Il club ha pubblicato una serie di numeri e statistiche del match di ieri.



30 PARTITE IN GOL - La Juventus di Sarri ha trovato il gol per la 30ª partita consecutiva in tutte le competizioni, solo tre allenatori hanno avuto una striscia più lunga sulla panchina dei bianconeri: Ljubisa Brocic 35 gare nel 1958, Fabio Capello 40 nel 2006 e Massimiliano Allegri 34 nel 2017.



CALCI PIAZZATI - La Juventus è la squadra che ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (18 reti).



IL 2020 ALL’ALLIANZ - Nessuna squadra ha subito meno reti casalinghe della Juventus (una, al pari del Parma) nel 2020 in Serie A.



TIRI SUBITI - La Juventus ha subito solamente cinque tiri in questo