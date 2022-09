Maurizio, tecnico della Lazio, fa fatica a spiegarsi il crollo contro il Midtjylland, ai microfoni di Sky: "Questa è la Lazio che si è vista a volte l'anno scorso, quella che non si presenta in campo e poi fa questa partita qui. Stasera fa più male perché è in Europa e pensavamo di stare lavorando nella direzione giusta. Non siamo stati umili, pensavamo che prima o poi avremmo potuto metterla a posto e quando fai così poi non ne vieni fuori", le sue parole ai microfoni di Sky Sport. "La respinsabilità? E' mia, poi con i giocatori me la vedo io. Da loro vorrò una spiegazione perché siamo arrivati qui con un livello di presunzione immenso. Giocavamo da fermi, a basso ritmo, come se stessimo gestendo un 4-0 a favore".