Una sconfitta, ma già qualcosa di nuovo: s'intravede la Juve di Sarri, pronto a continuare a lavorare su una strada tracciata ormai da dieci giorni. Il primo modulo? Il classico 4-3-3, con Ronaldo confermato largo a sinistra. A proposito di Cristiano, a fine partita è arrivato un grande elogio da parte del tecnico ex Chelsea nei confronti del fuoriclasse che veste il numero sette: "Cristiano è il miglior giocatore di questa squadra, perciò dobbiamo organizzare bene gli altri dieci per la fase difensiva, ma lui può andare ovunque in campo. E' il migliore e per lui è importante essere libero in campo".