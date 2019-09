Dal 3 marzo del 2018 al 14 settembre del 2019, data odierna, sono trascorsi 560 giorni. Un'affermazione in apparenza priva di importanza, ma non per la Juventus. Che da oggi guarda l'Inter di Antonio Conte dal basso verso l'alta, dopo il sorpasso dei nerazzurri grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Udinese, firmata dalla rete di Stefano Sensi. Sperando di poterla risuperare al più presto, ma, per il momento, a far rumore sono i bianconeri al secondo posto in classifica, dopo il deludente pareggio per 0-0 in casa della Fiorentina.



DELUSIONE - Il 3 marzo del 2018 non è una data casuale: il Napoli di Maurizio Sarri cade per 4-2 in casa contro la Roma, mentre la Juventus di Massimiliano Allegri vince in casa della Lazio grazie a una magia di Paulo Dybala a tempo scaduto. Sorpasso in classifica, 71 punti contro 69, e settimo scudetto consecutivo più in discesa. Oggi i bianconeri, con Sarri sulla propria panchina, cercano il nono tricolore consecutivo, ma Conte e la sua Inter hanno iniziato a mille. E, dopo 560 giorni, la Juventus scende dal trono. Per ora.