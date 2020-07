Gigi Cagni, a TMW Radio, ha commentato in maniera particolare la vittoria della Juve contro la Lazio. Soprattutto sulla gestione Sarri. "Sarri ha un po' giocato sul fatto dell'esser visto come un maestro. Si è adattato giustamente ai suoi giocatori, perché alla Juve devi essere un gestore, ma ha fatto dieci punti in meno di Allegri con una squadra più forte. Non è ancora un grande allenatore con personalità e freddezza: l'ho visto sbracciarsi troppo nel finale chiedendo la fine della partita. Gli allenatori veri hanno personalità e lui deve ancora acquisirla", le parole dell'ex allenatore dell'Empoli.