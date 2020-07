Missione compiuto per Maurizio Sarri. L’egemonia della Juventus è stata prolungata al nono anno di fila, conquistando il primo scudetto della sua carriera a un anno di distanza dal trionfo in Europa League con il Chelsea. Secondo anno a segno per il tecnico toscano, che tra pochi giorni si giocherà il bersaglio grosso, la Champions League. Attraverso un post della MR Consulting che lo rappresenta, ha celebrato la conquista del tricolore: “Una storia di sport è diversa da ogni altra storia perché ha il titolo alla fine. Grazie a tutti”.