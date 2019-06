"Allegri? Lascia un'eredità pesante. Sappiamo che vincere tutto quello che ha vinto Allegri non è semplice. E' un allenatore che ha fatto risultati straordinari. Vorrei vedere una squadra con quella capacità di passare anche mezz'ora in difficoltà e poi in dieci minuti tritare la partita. E' tanta roba. A me è successo raramente. A volte è anche una conseguenza del modo di giocare. La squadra di Massimiliano avevi l'impressione che anche se era in difficoltà c'era il retropensiero che alla fine perdevi". E' l'elegio di Maurizio Sarri, che in conferenza stampa ha omaggiato così l'amico ed ex allenatore juventino Massimiliano Allegri, aggiungendo: "Se ci ho parlato? No, ma di solito il nostro a cena è cazzeggio, non parliamo di calcio".