Douglas Costa di nuovo al centro del progetto juventino, lo vuole il tecnico bianconero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri vuole riproporre con maggiore continuità il brasiliano nella sua Juventus: dopo averlo impiegato da trequartista più volte, l'allenatore lo sta ricominciando a provarlo da esterno puro nel 4-3-3 per ritrovare un possibile protagonista nella seconda parte di stagione. Alla ricerca della forma fisica migliore. Sarri ha cambiato idea, ora Douglas Costa deve convincere, per il presente e per il futuro perché a fine anno anche il contratto sarà in discussione.